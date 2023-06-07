Події

00:16 07.06.2023

Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

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Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

Знищення Каховського водосховища свідчить про те, що російські окупанти збираються тікати з Криму, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Щодо нашого Півдня та Криму. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів від Херсона до Дніпровщини, від Миколаївщини та до Криму", - сказав він. у відеозверненні у вівторок.

"Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, критично важливе, зокрема для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що з Криму їм доведеться тікати", - зазначив він.

Зеленський заявив також, що "Україна поверне все своє і змусить Росію заплатити за скоєне".

Теги: #мета #україна #росіяни #каховська_гес

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