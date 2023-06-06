РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що РФ намагалася сьогодні скликати засідання Ради безпеки ООН, звинувачуючи Україну в нібито підриві дамби Каховської ГЕС у Херсонській області.

"Думаю, той факт, що менш ніж за 24 години нам вдалося скликати засідання Радбезу ООН, а РФ намагалася ставити нам "палиці в колеса" і також почала імітувати, що це нібито Україна зруйнувала дамбу, і теж почала вимагати скликання Радбезу, - той факт, що ми змогли скликати Радбез, свідчить про те, що троє з постійних членів Радбезу ООН: США, Велика Британія, Франція - а це, скажімо так, представники наших основних партнерів - вони на нашому боці, і підтримують нас у цій ситуації", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

Міністр наголосив, що Україна сьогодні задіяла всі наявні механізми для прискорення постачання гуманітарного обладнання для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб подолати наслідки підриву дамби.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Рада Безпеки ООН збереться у вівторок на прохання України через підрив РФ дамби Каховської ГЕС. Трансляція засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом.