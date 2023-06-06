Кабмін виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів

Кабінет міністрів України виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водопроводів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Важливе рішення - забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зараз ухвалюємо рішення про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, це будуть водогони Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця - Томаківка.

"Це потрібно, щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь і Марганець питною водою. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проєктів буде Держагентство з відновлення", - заявив він.