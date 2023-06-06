Події

20:33 06.06.2023

Евакуйованим через підрив Каховської ГЕС буде виплачено фінансову допомогу

2 хв читати

Усім евакуйованим через підрив дамби Каховської ГЕС виплатять фінансову допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю, повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України в телеграм-каналі.

Як зазначається, за участю голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна було проведено екстрене засідання Координаційного штабу з питань евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Загалом евакуйовано понад 1300 осіб, серед них є люди, які потребують особливого догляду. Так, Вінницька та Хмельницька області приймуть і розмістять маломобільних осіб. Усім евакуйованим буде виплачено фінансову допомогу в розмірі 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дітей до 18 років та осіб з інвалідністю. І всі інші передбачені державою соціальні виплати", - повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України в телеграм-каналі.

Окремо було обговорено питання надання гуманітарної допомоги та доставки питної води на постраждалі території. Для розв'язання цих питань у рамках Коордштабу вдалося об'єднати міжнародних донорів і гуманітарних операторів. Їхні представники запевнили, що забезпечать необхідний обсяг питної води та буріння свердловин.

"Завдяки досвіду роботи Коордштабу сьогодні нам вдалося швидко вирішити термінові питання. Це демонструє, що злагоджена координація дій влади та міжнародних організацій допомагає рятувати життя людей. Наша єдність демонструє ворогові, що він не досяг своєї мети, що б він не робив - на нього чекає поразка. А на нас - перемога", - наголосила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Постраждалі від підтоплень можуть звертатися по допомогу на гарячу лінію Херсонської МВА за телефоном: 0 800 330 951 або (091) 481-78-45.

Гаряча лінія Херсонської МВА: (050) 040-44-24, (098) 958-17-90.

Порятунок тварин: ecodepartment1@ukr.net, (050) 943-36-35 або (096) 348-80-70.

Гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Гаряча лінія кризового реагування Мінінтеграції: 15-48.

 

Теги: #евакуація #херсонщина #затоплення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 06.06.2023
Евакуація жителів у мікрорайоні Корабел Херсона на автобусах проходить за планом - влада

Евакуація жителів у мікрорайоні Корабел Херсона на автобусах проходить за планом - влада

09:00 06.06.2023
Укрзалізниця допоможе евакуювати місцевих жителів із Херсона

Укрзалізниця допоможе евакуювати місцевих жителів із Херсона

07:26 06.06.2023
Голова Херсонської ОВА Прокудін, щодо підриву ГЕС: За п’ять годин вода дістане критичного рівня

Голова Херсонської ОВА Прокудін, щодо підриву ГЕС: За п’ять годин вода дістане критичного рівня

17:11 01.06.2023
Кабмін доручив ОВА евакуювати дітей із закладів цілодобового перебування в зоні бойових дій

Кабмін доручив ОВА евакуювати дітей із закладів цілодобового перебування в зоні бойових дій

11:47 27.05.2023
"Білий Ангел" евакуював 9 мешканців житлового будинку в Авдіївці, який постраждав від російського авіаудару

"Білий Ангел" евакуював 9 мешканців житлового будинку в Авдіївці, який постраждав від російського авіаудару

02:19 23.05.2023
Жителів Сумської області через обстріли евакуюють у безпечні регіони

Жителів Сумської області через обстріли евакуюють у безпечні регіони

22:00 15.05.2023
У Херсонській області підліток підірвався на російській міні

У Херсонській області підліток підірвався на російській міні

11:35 14.05.2023
У Миролюбівці Херсонської області вибухнув снаряд, загинули п'ять осіб

У Миролюбівці Херсонської області вибухнув снаряд, загинули п'ять осіб

17:47 12.05.2023
Пацієнтів лікарень із прифронтової території для подальшого лікування евакуюють до безпечних регіонів України - ТЧХУ

Пацієнтів лікарень із прифронтової території для подальшого лікування евакуюють до безпечних регіонів України - ТЧХУ

19:10 10.05.2023
На Харківщині завершено евакуацію дітей із чотирьох прифронтових громад

На Харківщині завершено евакуацію дітей із чотирьох прифронтових громад

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

Умисний підрив РФ дамби Каховської ГЕС не вплинув на здатність України деокупувати свої території - Зеленський

Зеленському подобається податкова реформа "10-10-10", але реалізувати її можна буде після війни

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

Зеленський упевнений, що Україна отримає "міцні" гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач

Лідери "Бухарестської дев'ятки" запевнили у підтримці України та закликали РФ негайно вивести свої війська з української території - заява

Україна приєдналася до програми розвитку транспортної мережі ЄС

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

ТСК і Нацполіція домовилися запровадити персональну відповідальність керівників правоохоронних органів за нелегальний продаж сигарет

Умисний підрив РФ дамби Каховської ГЕС не вплинув на здатність України деокупувати свої території - Зеленський

Зеленському подобається податкова реформа "10-10-10", але реалізувати її можна буде після війни

Європа мобілізує підтримку України через механізм цивільного захисту

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 87 тис. абонентів у Дніпропетровській і Донецькій областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА