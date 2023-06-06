Евакуйованим через підрив Каховської ГЕС буде виплачено фінансову допомогу

Усім евакуйованим через підрив дамби Каховської ГЕС виплатять фінансову допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю, повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України в телеграм-каналі.

Як зазначається, за участю голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна було проведено екстрене засідання Координаційного штабу з питань евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Загалом евакуйовано понад 1300 осіб, серед них є люди, які потребують особливого догляду. Так, Вінницька та Хмельницька області приймуть і розмістять маломобільних осіб. Усім евакуйованим буде виплачено фінансову допомогу в розмірі 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дітей до 18 років та осіб з інвалідністю. І всі інші передбачені державою соціальні виплати", - повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України в телеграм-каналі.

Окремо було обговорено питання надання гуманітарної допомоги та доставки питної води на постраждалі території. Для розв'язання цих питань у рамках Коордштабу вдалося об'єднати міжнародних донорів і гуманітарних операторів. Їхні представники запевнили, що забезпечать необхідний обсяг питної води та буріння свердловин.

"Завдяки досвіду роботи Коордштабу сьогодні нам вдалося швидко вирішити термінові питання. Це демонструє, що злагоджена координація дій влади та міжнародних організацій допомагає рятувати життя людей. Наша єдність демонструє ворогові, що він не досяг своєї мети, що б він не робив - на нього чекає поразка. А на нас - перемога", - наголосила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Постраждалі від підтоплень можуть звертатися по допомогу на гарячу лінію Херсонської МВА за телефоном: 0 800 330 951 або (091) 481-78-45.

Гаряча лінія Херсонської МВА: (050) 040-44-24, (098) 958-17-90.

Порятунок тварин: ecodepartment1@ukr.net, (050) 943-36-35 або (096) 348-80-70.

Гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Гаряча лінія кризового реагування Мінінтеграції: 15-48.