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20:31 06.06.2023

Лідери "Бухарестської дев'ятки" запевнили у підтримці України та закликали РФ негайно вивести свої війська з української території - заява

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Лідери "Бухарестської дев'ятки" запевнили у підтримці України та закликали РФ негайно вивести свої війська з української території - заява

Лідери "Бухарестської дев'ятки" запевнили в продовженні підтримки України стільки, скільки буде потрібно, а також закликали РФ негайно припинити бойові дії і вивести свої війська з української території.

"Ми, лідери Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словацької Республіки, зустрілися сьогодні в Братиславі. Ми вітаємо участь генерального секретаря НАТО в нашій зустрічі. Оскільки війна на європейському континенті триває, ми разом обговорили найнагальніші загрози та виклики безпеці для нашого регіону та всього євроатлантичного простору, а також оцінили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті президент Польщі.

Лідери країн підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, наголосивши, що тільки так можна відновити мир і порядок у Європі.

"Україна має законне право захищатися від цієї агресії відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН. Росія повинна припинити постійні атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру, депортацію дітей і сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Ті, хто несе відповідальність за злочин агресії, всі злодіяння та воєнні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності. Підтримуємо створення відповідного правового механізму для забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України", - заявили лідери В9.

У заяві сказано, що лідери країн продовжать допомагати Україні в досягненні мирного рішення на своїх умовах стільки, скільки буде потрібно, зокрема військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою.

"Закликаємо Росію негайно припинити бойові дії і беззастережно вивести свої війська з території України. Ми також засуджуємо всіх, включно з Білоруссю, які активно сприяють військовим зусиллям Росії. Ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати міжнародний тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій. Ми закликаємо Білорусь припинити свою співучасть у російській агресії, яка являє собою кричуще порушення міжнародного права", - закликали країни В9.

 

 

Теги: #підтримка #бухарестська_девятка

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