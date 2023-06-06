Україна приєдналася до програми розвитку транспортної мережі ЄС

Угоду про участь України в програмі ЄС "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) підписали у вівторок у Львові віцепрем'єр Олександр Кубраков і єврокомісар Адіна Велян, що відкриває Україні дорогу до фінансування в рамках цієї програми, загальний бюджет якої до 2027 року становить близько EUR21 млрд.

"Тепер в України є доступ до цих коштів. Як ми маємо намір використати цю можливість? Насамперед акцент на розвиток експортної логістики на наших західних кордонах", - зазначив Кубраков у фейсбуці.

Йдеться про збільшення пропускної спроможності автомобільних і залізничних пунктів пропуску, уточнив віцепрем'єр.

За його словами, Україна після обговорення з європейськими партнерами подала шість проєктних пропозицій у межах цього фінансового інструменту ЄС і очікує в червні результатів відбору.

Кубраков додав, що вже розпочато підготовку проєктних пропозицій на наступний рік.

За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, проєктні пропозиції Мінвідновлення передбачають оптимізацію та модернізацію інфраструктури на автомобільних і залізничних пунктах пропуску для збільшення пропускної спроможності.

Крім того, додав він, під час наради представники Мінвідновлення розглянули можливість відновлення роботи Львівського аеропорту для гуманітарних потреб та обговорили можливість збільшення кількості пунктів пропуску з Польщею.

Згідно з повідомленням Мінвідновлення у фейсбуці, фінансування проєктів, поданих на CEF, передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця коштом власних джерел або міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується в рамках програми.

Інструмент Connecting Europe Facility (CEF) для транспорту - інструмент фінансування для реалізації політики європейської транспортної інфраструктури. Він спрямований на підтримку інвестицій у будівництво нової транспортної інфраструктури в Європі або відновлення та модернізацію наявної.

Цілі політики Транс'європейських транспортних мереж (TEN-T) передбачають створення до 2030 року базової мережі, структурованої навколо дев'яти мультимодальних коридорів, і завершення до 2050 року комплексної мережі з метою полегшення доступу до всіх європейських регіонів.

CEF Transport також підтримує інновації в транспортній системі для поліпшення використання інфраструктури, зменшення впливу транспорту на довкілля, підвищення енергоефективності та безпеки.