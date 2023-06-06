Події

20:15 06.06.2023

Україна приєдналася до програми розвитку транспортної мережі ЄС

2 хв читати
Україна приєдналася до програми розвитку транспортної мережі ЄС

Угоду про участь України в програмі ЄС "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) підписали у вівторок у Львові віцепрем'єр Олександр Кубраков і єврокомісар Адіна Велян, що відкриває Україні дорогу до фінансування в рамках цієї програми, загальний бюджет якої до 2027 року становить близько EUR21 млрд.

"Тепер в України є доступ до цих коштів. Як ми маємо намір використати цю можливість? Насамперед акцент на розвиток експортної логістики на наших західних кордонах", - зазначив Кубраков у фейсбуці.

Йдеться про збільшення пропускної спроможності автомобільних і залізничних пунктів пропуску, уточнив віцепрем'єр.

За його словами, Україна після обговорення з європейськими партнерами подала шість проєктних пропозицій у межах цього фінансового інструменту ЄС і очікує в червні результатів відбору.

Кубраков додав, що вже розпочато підготовку проєктних пропозицій на наступний рік.

За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, проєктні пропозиції Мінвідновлення передбачають оптимізацію та модернізацію інфраструктури на автомобільних і залізничних пунктах пропуску для збільшення пропускної спроможності.

Крім того, додав він, під час наради представники Мінвідновлення розглянули можливість відновлення роботи Львівського аеропорту для гуманітарних потреб та обговорили можливість збільшення кількості пунктів пропуску з Польщею.

Згідно з повідомленням Мінвідновлення у фейсбуці, фінансування проєктів, поданих на CEF, передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця коштом власних джерел або міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується в рамках програми.

Інструмент Connecting Europe Facility (CEF) для транспорту - інструмент фінансування для реалізації політики європейської транспортної інфраструктури. Він спрямований на підтримку інвестицій у будівництво нової транспортної інфраструктури в Європі або відновлення та модернізацію наявної.

Цілі політики Транс'європейських транспортних мереж (TEN-T) передбачають створення до 2030 року базової мережі, структурованої навколо дев'яти мультимодальних коридорів, і завершення до 2050 року комплексної мережі з метою полегшення доступу до всіх європейських регіонів.

CEF Transport також підтримує інновації в транспортній системі для поліпшення використання інфраструктури, зменшення впливу транспорту на довкілля, підвищення енергоефективності та безпеки.

 

 

Теги: #транспорт #єс #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 06.06.2023
Заява Борреля і Ленарчича: Підрив Каховської ГЕС - це порушення міжнародного гуманітарного права, Україна може просити ЄС про допомогу

Заява Борреля і Ленарчича: Підрив Каховської ГЕС - це порушення міжнародного гуманітарного права, Україна може просити ЄС про допомогу

10:16 06.06.2023
Голова Євроради назвав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином: Ми притягатимемо до відповідальності РФ та її маріонеток

Голова Євроради назвав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином: Ми притягатимемо до відповідальності РФ та її маріонеток

08:43 06.06.2023
Поточний рівень запасів газу в сховищах Європи наближається до 70%, повідомили в ЄК

Поточний рівень запасів газу в сховищах Європи наближається до 70%, повідомили в ЄК

21:33 05.06.2023
Єврокомісія: ЄС продовжує торговельні пільги для України ще на один рік

Єврокомісія: ЄС продовжує торговельні пільги для України ще на один рік

21:19 05.06.2023
ВООЗ застосує досвід ЄС із впровадження цифрових сертифікатів щодо COVID-19

ВООЗ застосує досвід ЄС із впровадження цифрових сертифікатів щодо COVID-19

21:03 05.06.2023
ЄС додав дев'ятьох росіян до санкційного списку за порушення прав людини

ЄС додав дев'ятьох росіян до санкційного списку за порушення прав людини

21:01 05.06.2023
Єврокомісія продовжила заборону на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику в п’ять країн ЄС до 15 вересня - агроміністр Польщі

Єврокомісія продовжила заборону на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику в п’ять країн ЄС до 15 вересня - агроміністр Польщі

20:49 05.06.2023
Суд ЄС визнав польську судову реформу такою, що порушує європейське право, у Варшаві відкидають рішення суду

Суд ЄС визнав польську судову реформу такою, що порушує європейське право, у Варшаві відкидають рішення суду

18:11 05.06.2023
Постпреди країн ЄС укотре зберуться узгоджувати 11-й пакет антиросійських санкцій

Постпреди країн ЄС укотре зберуться узгоджувати 11-й пакет антиросійських санкцій

11:53 05.06.2023
Vodafone Україна реалізувала другий проєкт з оснащення пологових будинків тепловими насосами на 2,4 млн грн

Vodafone Україна реалізувала другий проєкт з оснащення пологових будинків тепловими насосами на 2,4 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

Радбез ООН збереться сьогодні на прохання України через підрив Каховської ГЕС

Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС і призначив Клименка керівником робіт із ліквідації

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

Умисний підрив РФ дамби Каховської ГЕС не вплинув на здатність України деокупувати свої території - Зеленський

ОСТАННЄ

Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

Підрив Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України

Кабмін виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів

Радбез ООН збереться сьогодні на прохання України через підрив Каховської ГЕС

Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС і призначив Клименка керівником робіт із ліквідації

Окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач

Евакуйованим через підрив Каховської ГЕС буде виплачено фінансову допомогу

Лідери "Бухарестської дев'ятки" запевнили у підтримці України та закликали РФ негайно вивести свої війська з української території - заява

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

ТСК і Нацполіція домовилися запровадити персональну відповідальність керівників правоохоронних органів за нелегальний продаж сигарет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА