"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 87 тис. абонентів у Дніпропетровській і Донецькій областях

У період із 29 травня до 4 червня фахівці ремонтних бригад "ДТЕК Мережі" повернули світло майже 87 тис. родин у 96 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

"Минулого тижня значних пошкоджень через атаки ворога зазнавали електромережі Донецької та Дніпропетровської областей. Енергетики "ДТЕК Мережі" повернули світло для 81 тис. сімей Донецької та 5,6 тис. сімей Дніпропетровської області", - повідомляють у пресрелізі енергохолдингу у вівторок.

Як ідеться в документі з посиланням на генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка, від початку повномасштабної війни компанія повернула світло 7,9 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва.

"У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив він.

Станом на 6 червня енергетики "ДТЕК" повністю відновили роботу електромереж, пошкоджених через обстріли в Дніпропетровській області. Водночас у Донецькій області залишаються без світла 153 населених пункти.

"Енергетики "ДТЕК Мережі" роблять усе можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони відновлять постачання світла всім жителям Донбасу одразу, щойно отримають дозвіл і доступ до місця пошкоджень від ЗСУ та ДСНС", - наголосили в компанії.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.