ПриватБанк повідомив про збій у роботі сервісів

Найбільший на ринку ПриватБанк підтвердив перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережах банкоматів та оплатах картками через торгові термінали.

"Усі залучені IT-фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням стабільної роботи", - ідеться в повідомленні фінустанови в телеграм.

Банк подякував клієнтам за розуміння і терпіння.

Як зазначив Нацбанк у звіті за 2022 рік, лідерами в Україні з емісії платіжних карток є державні ПриватБанк та Ощадбанк - відповідно 43,8% та 15,4%, а також Універсал банк (mono) - 13,2%.

Найбільша кількість платіжних терміналів на ринку також у ПриватБанку - 60,4%, Ощадбанку - 19,6% і Райффайзен Банку - 7,6%.