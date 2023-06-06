Події

18:48 06.06.2023

Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський

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Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу.

"Якби ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то ми розуміємо, що так, якщо це буде потрібно...", - сказав він у вівторок на пресконференції в Києві.

5 червня в Куп'янському районі Харківської області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено трубопровід із аміаком, сталася його розгерметизація, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За словами Зеленського, "всі думають, що робити з аміаком, а потім просто що-небудь прилетіло з Росії і все".

Водночас він наголосив, що "точка входу аміакопроводу розташована на території, де перебуває ворог". "Ми розуміємо, що це наслідки війни", - сказав він.

Теги: #зеленський #аміакопровід

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