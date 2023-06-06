Події

16:34 06.06.2023

Україна і Чехія розпочнуть спільний ремонт українських танків Т-64

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Україна і Чехія розпочнуть спільний ремонт українських танків Т-64

Держпідприємство VOP CZ і Державний концерн "Укроборонпром" розпочнуть спільний ремонт українських танків Т-64, повідомляє Міноборони Чеської Республіки.

Згідно з оприлюдненим повідомленням, держпідприємства домовилися про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин.

"Для VOP CZ це чудова можливість відремонтувати техніку, яка потім відправиться прямо на фронт", - зазначив директор компанії Марек Шпок.

Він додав, що останніми тижнями працівники його компанії відвідали заводи "Укроборонпрому" в Україні для налагодження взаємної співпраці.

Зазначається, що загалом модернізація відбуватиметься під технічним контролем фахівців з української сторони. Танки будуть оснащені засобами оптичної системи спостереження, поліпшеного зв'язку тощо.

Точна кількість техніки, яка буде направлена на ремонт до Чехії найближчими місяцями, не може бути вказана з міркувань безпеки. Після танки вирушать прямо на поле бою.

 

Теги: #танк #укроборонпром #чехія

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