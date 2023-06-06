Водопостачання в Херсоні забезпечують у повному обсязі, окрім мкрн Острів - міськрада

Водопостачання та водовідведення в Херсоні наразі забезпечують у повному обсязі, окрім мікрорайону Острів, де тимчасово відсутнє електропостачання, яке вимкнули з міркувань безпеки, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської міської ради у вівторок.

"Вживаються всі необхідні заходи задля забезпечення містян всім необхідним. Навіть при відключенні електроенергії місто буде забезпечено послугами водопостачання та водовідведення. Просимо жителів зберігати спокій!" - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції в ніч на вівторок багато населених пунктів Херсонської області, зокрема прибережні райони обласного центру, опинилися під загрозою затоплення, а в низці міст Дніпропетровської області (Кривий Ріг, Марганець, Нікополь) з'явилися проблеми з поданням води.