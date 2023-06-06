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10:50 06.06.2023

Вже 742 людини евакуйовано в Херсонській області, у зоні можливого затоплення – майже 80 населених пунктів, більшість із них окуповані - МВС

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Вже 742 людини евакуйовано в Херсонській області, у зоні можливого затоплення – майже 80 населених пунктів, більшість із них окуповані - МВС

Станом на 10:00 вівторка в Херсонській області через загрозу підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС евакуйовано 742 людини, у зоні потенційного затоплення перебувають майже 80 населених пунктів, більшість із яких окуповані ворогом, повідомляє МВС.

"Станом на 10:00 на Херсонщині евакуйовано вже 742 особи", - йдеться в повідомленні міністерства в телеграм-каналі у вівторок.

"Працюємо. Допомагаємо громадянам на звільненій правобережній частині Херсонщини. Переживаємо за наших людей, які залишилися на тимчасово окупованій лівобережній частині регіону, бо для російських терористів життя не має жодної цінності", - наведено в повідомленні слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Зазначається: "Вода прибуває. Ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи".

У відомстві зазначають, що в зоні можливого затоплення майже 80 населених пунктів. "Більшість із них тимчасово окупована", - уточнюють у МВС.

"Глобальніша загроза - ситуація на окупованій ворога Запорізькій АЕС. Всюди, де ступає нога російського режиму, приходить розруха та катастрофа. Тому Росія має піти геть із ЗАЕС. Це питання безпеки не лише України", - наголосив міністр.

 

Теги: #клименко #мвс #херсонська_область #каховська_гес

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