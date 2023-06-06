Події

10:10 06.06.2023

Ткаченко в День журналіста: Переможемо на полі бою та переможемо в інформаційній війні

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Ткаченко в День журналіста: Переможемо на полі бою та переможемо в інформаційній війні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що і без того важлива робота журналіста стала життєво необхідною для перемоги України.

"Ваші знімки та кадри облетіли весь світ. Ви вже дев'ятий рік знаходитесь на варті правди і доносите її світу про війну в Україні. І без того важлива робота журналіста сьогодні є життєво необхідною для перемоги нашої країни. Я знаю, як всі ви прагнете потрапити на передову, щоб показати якомога більше реальної війни світу. Як завзято ви працюєте в гарячих точках або без сну в тилу. Бо справжня журналістика - вона саме така. Ганятись за правдою, а не за клікбейтом", - написав Ткаченко в телеграм-каналі з нагоди Дня журналіста.

Міністр також подякував журналістам за сміливість, завзятість, відданість справі та цінностям.

"Переможемо на полі бою та переможемо в інформаційній війні", - підсумував він.

 

Теги: #ткаченко #день_журналіста

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