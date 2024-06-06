Зеленський у День журналіста: Мати силу в битві за правду не менш важливо, ніж мати зброю в битві за землю

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня журналіста привітав працівників засобів масової інформації з професійним святом.

"Мати силу в битві за правду не менш важливо, ніж мати зброю в битві за землю. Вистояти у війні - це завжди комплексне завдання для всього народу. Для людей, які мають знати реальну картину, відрізняти істину від дезінформації та відчувати єдність - єдність суспільства, що проявляється єдиним розумінням спільної мети", - написав він у телеграм-каналі.

Як наголосив президент, "сьогодні, у День журналіста, ми вшановуємо хоробрість і чистоту погляду тих, хто захищає наше суспільство від брехні та дезінформації. Ми дякуємо кожному й кожній, хто висвітлює нашу боротьбу в цій війні, хто на власні очі бачить жахи війни та фіксує їх, перебуває пліч-о-пліч із нашими воїнами в гарячих точках нашої держави, хто допомагає Україні зберегти увагу світу, розповідає світові про наших людей".

"Ми відзначаємо українських воєнкорів, українські редакції та всіх представників ЗМІ, які працюють сміливо і завдяки яким не лише Україна, а й увесь світ читає, бачить і чує про героїзм нашого народу", - заявив Зеленський.

Глава держави також побажав усім українським журналістам перемоги. "Перемоги, яку всі ми можемо наблизити тільки разом", - зазначив він.