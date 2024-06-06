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10:11 06.06.2024

91 представник медіа загинув під час повномасштабного вторгнення РФ, ще 30 перебувають у полоні - Карандєєв

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91 представник медіа загинув під час повномасштабного вторгнення РФ, ще 30 перебувають у полоні - Карандєєв

91 представник медіа загинув під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ще 30 медійників перебувають у полоні, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"На бойових позиціях та на місці подій у тилу журналісти виконують надважливу місію – фіксують події російсько-української війни та доносять світові оперативну правдиву інформацію. Щира вдячність українським журналістам і представникам іноземних медіа за той внесок, який ви робите у нашу боротьбу проти ворога, формування громадської думки та зміцнення демократії", - йдеться у привітанні Карандєєва з нагоди Дня журналіста.

За його словами, роботу журналістів важко переоцінити, адже її результат несе важливі меседжі, здатні змінити хід історії.

"Через російську агресію, на превеликий жаль, сьогодні Україна втрачає найцінніше – своїх людей. Серед них – журналісти й медійники. За даними НСЖУ, 91 представник медіа загинув під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Схиляємо голову перед їхнім подвигом задля свободи нашої держави", - додав він.

Крім того, за його словами, 30 медійників на сьогодні перебувають у полоні й сотні захищають батьківщину в лавах Збройних сил.

Теги: #день_журналіста

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