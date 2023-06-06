Події

09:59 06.06.2023

Підірвавши Каховську ГЕС, РФ, імовірно, створила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття - Кулеба

1 хв читати
Підірвавши Каховську ГЕС, РФ, імовірно, створила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття - Кулеба

Підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області є, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття і жахливим воєнним злочином, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія зруйнувала Каховську дамбу, спричинивши, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття і поставивши під загрозу життя тисяч цивільних. Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста XXI століття, - вигнати її з України", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #кулеба #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 06.06.2023
Підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва жодним чином не позначиться - КМДА

Підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва жодним чином не позначиться - КМДА

10:16 06.06.2023
Голова Євроради назвав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином: Ми притягатимемо до відповідальності РФ та її маріонеток

Голова Євроради назвав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином: Ми притягатимемо до відповідальності РФ та її маріонеток

10:03 06.06.2023
За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею "екоцид" - Офіс генпрокурора

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею "екоцид" - Офіс генпрокурора

09:36 06.06.2023
Шмигаль: Руйнування Каховської ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави, світ має відреагувати діями

Шмигаль: Руйнування Каховської ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави, світ має відреагувати діями

09:25 06.06.2023
МАГАТЕ уважно відстежує ситуацію навколо Каховської ГЕС

МАГАТЕ уважно відстежує ситуацію навколо Каховської ГЕС

09:19 06.06.2023
Зеленський: Жодного метра української землі не можна залишати ворогу, бо кожен метр він використовує для терору

Зеленський: Жодного метра української землі не можна залишати ворогу, бо кожен метр він використовує для терору

09:12 06.06.2023
У критичній зоні на правому березі Дніпра опинилися 16 тисяч осіб - голова Херсонської ОВА

У критичній зоні на правому березі Дніпра опинилися 16 тисяч осіб - голова Херсонської ОВА

09:11 06.06.2023
Каховська ГЕС повністю знищена і відновленню не підлягає - "Укргідроенерго"

Каховська ГЕС повністю знищена і відновленню не підлягає - "Укргідроенерго"

08:54 06.06.2023
Єрмак про підрив росіянами дамби Каховської ГЕС: Це екоцид

Єрмак про підрив росіянами дамби Каховської ГЕС: Це екоцид

08:39 06.06.2023
Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але ситуація контрольована - "Енергоатом"

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але ситуація контрольована - "Енергоатом"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Євроради назвав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином: Ми притягатимемо до відповідальності РФ та її маріонеток

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею "екоцид" - Офіс генпрокурора

Шмигаль: Руйнування Каховської ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави, світ має відреагувати діями

Зеленський: Жодного метра української землі не можна залишати ворогу, бо кожен метр він використовує для терору

У критичній зоні на правому березі Дніпра опинилися 16 тисяч осіб - голова Херсонської ОВА

ОСТАННЄ

Ткаченко в День журналіста: Переможемо на полі бою та переможемо в інформаційній війні

Уламками збитих ракет на Київщині пошкоджено дев'ять житлових будинків, медзаклад, 27 автомобілів, жертв немає

Австралія планує надіслати Києву бронемашини Hawkei в межах нового пакета допомоги Україні - ЗМІ

Евакуація жителів у мікрорайоні Корабел Херсона на автобусах проходить за планом - влада

Укрзалізниця допоможе евакуювати місцевих жителів із Херсона

У Кривому Розі проводять екстрену нараду щодо водопостачання міста у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

Одну людину вбито, шестеро поранених у Донецькій області за добу

Унаслідок нічних ракетних ворожих ударів по Харкову перебито водогін у центрі міста, постраждалих немає

Кім: Підтоплення Кінбурнської коси за даними ДСНС не буде, але може підтопити дорогу

Мікрорайон Корабел Херсонської області знеструмлено і відключено від газопостачання з метою безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА