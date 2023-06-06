Підірвавши Каховську ГЕС, РФ, імовірно, створила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття - Кулеба

Підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області є, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття і жахливим воєнним злочином, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія зруйнувала Каховську дамбу, спричинивши, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття і поставивши під загрозу життя тисяч цивільних. Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста XXI століття, - вигнати її з України", - написав Кулеба у твіттері.