Уламками збитих ракет на Київщині пошкоджено дев'ять житлових будинків, медзаклад, 27 автомобілів, жертв немає

Низку об'єктів пошкоджено в декількох територіальних громадах Київської області внаслідок падіння уламків збитих силами протиповітряної оборони об'єктів, випущених російськими окупантами в ніч на вівторок, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Є пошкодження одного багатоквартирного будинку, вісьмох приватних, декількох офісних будівель, магазину. Постраждала й будівля одного з медичних закладів області. На щастя, обійшлося без жертв. Пацієнти та медичний персонал перебували в укритті. Крім того, відомо про пошкодження кількох гаражів та 27 приватних автомобілів", - написав Кравченко в телеграмі.

За його словами, внаслідок нічної атаки також постраждали лінії електромереж, загорілася лісова і трав'яна підстилка, проте загоряння вже ліквідовано.

"Повідомлення щодо пошкодження майна продовжують надходити. Всі служби продовжують роботу з ліквідації наслідків повітряної атаки. Все, що ворог намагається знищити, ми відновимо. Власникам пошкоджених будинків та квартир буде надана вся необхідна допомога", - написав голова обладміністрації.

Кравченко подякував силам протиповітряної оборони, зазначивши, що "завдяки їх вдалій роботі прильотів на території області не зафіксовано, постраждалі відсутні".

Як повідомлялося, у ніч на вівторок російські окупанти атакували Україну 35 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, усі збиті Повітряними силами України. Більшість із них прямувала до української столиці.

Джерело: t.me/kyivoda/10020