Події

09:19 06.06.2023

Зеленський: Жодного метра української землі не можна залишати ворогу, бо кожен метр він використовує для терору

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Зеленський: Жодного метра української землі не можна залишати ворогу, бо кожен метр він використовує для терору

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що всі служби працюють для того, щоб мінімізувати наслідки нового терористичного акту РФ - підриву дамби Каховської ГЕС.

"Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - наголосив президент.

 

Теги: #зеленський #каховська_гес

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