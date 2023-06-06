Столтенберг упевнений у переході в майбутньому техніки НАТО на "екологічні" двигуни

У НАТО розуміють, що поступовий перехід суспільства на поновлювані джерела енергії, зрештою, дістанеться і до військової техніки, заявив у понеділок генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми повинні розуміти, що в цивільній сфері відбувається революція у сфері енергетики. І в не найвіддаленішому майбутньому найпотужнішими та найефективнішими двигунами будуть ті, які не використовують вуглеводні", - сказав він, під час виступу на Молодіжному форумі НАТО в Брюсселі.

"Якщо ви подивитеся на бронетехніку, винищувачі, великі авіаносці, то побачите, що вони не надто бережуть довкілля", - констатував Столтенберг.

За словами генсека, "якщо НАТО виявиться останньою, хто використовує двигуни внутрішнього згоряння, то це буде погано для природи і погано для наших збройних сил". "Тож ми маємо бути частиною переходу на нові енергоресурси для наших двигунів, транспортних засобів, літаків", - додав Столтенберг.

"Звичайно, ми не можемо робити вибір на користь "зелених" технологій у сфері оборони, якщо ці технології неефективні. Але я впевнений, що в майбутньому найефективнішими енергоресурсами будуть ті, які не завдають шкоди природі", - наголосив генсек НАТО.