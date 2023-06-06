Події

07:40 06.06.2023

ЗС України за добу відбили понад 40 атак РФ

2 хв читати
ЗС України за добу відбили понад 40 атак РФ

За минулу добу вівторка, 5 червня, ЗСУ відбили понад 40 атак окупантів, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повністю окупувати Луганську і Донецьку області, повідомили в Генштабі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За минулу добу відбулося 29 бойових зіткнень", - повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці у вівторок.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію - на її полігонах триває підготовка підрозділів ворога.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах

На лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

На бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку Іванівського, успіху не мав. Минулої доби, внаслідок злагоджених дій підрозділів сил оборони, безповоротні втрати ворога на лиманському та бахмутському напрямках становили понад 160 осіб, ще близько 230 окупантів дістали поранення. Втрати противника в озброєнні та військовій техніці становили 28 одиниць.

На авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу в напрямку населених пунктів Авдіївка, а також Північне та Невельське.

На мар'їнському напрямку українські захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. Орієнтовні втрати окупантів минулої доби лише на цьому напрямку становили близько 70 убитими та понад 100 пораненими. Також було знищено 17 одиниць ворожої техніки.

На шахтарському напрямку ворог вів наступальні дії в напрямку Новосілки, успіху не мав.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 06.06.2023
Сили оборони ліквідували 800 окупантів, 1 вертоліт, 35 крилатих ракет, 23 БПЛА, 36 артилерійських систем, 12 танків, 20 бронемашин противника

Сили оборони ліквідували 800 окупантів, 1 вертоліт, 35 крилатих ракет, 23 БПЛА, 36 артилерійських систем, 12 танків, 20 бронемашин противника

07:37 06.06.2023
Авіація завдала по ворогу 19 авіаударів за добу, а також п’ять по ЗРК противника

Авіація завдала по ворогу 19 авіаударів за добу, а також п’ять по ЗРК противника

07:06 06.06.2023
За добу війська РФ завдали 64 авіаудари, випустили 35 крилатих ракет і здійснили 64 обстріли із РСЗВ, постраждали мирні люди, зруйновано інфраструктуру

За добу війська РФ завдали 64 авіаудари, випустили 35 крилатих ракет і здійснили 64 обстріли із РСЗВ, постраждали мирні люди, зруйновано інфраструктуру

19:29 05.06.2023
Сили оборони завдали ударів по 28 місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали ударів по 28 місцях скупчення окупантів за добу

18:42 05.06.2023
На сході України за добу було 25 бойових зіткнень, спроби наступу окупантів відбито - Генштаб ЗСУ

На сході України за добу було 25 бойових зіткнень, спроби наступу окупантів відбито - Генштаб ЗСУ

08:31 05.06.2023
Сили оборони ліквідували 410 окупантів, 14 БПЛА, 12 артилерійських систем, 11 танків, 11 бронемашин противника, 4 крилаті ракети

Сили оборони ліквідували 410 окупантів, 14 БПЛА, 12 артилерійських систем, 11 танків, 11 бронемашин противника, 4 крилаті ракети

07:19 05.06.2023
ЗС України атакували і незначно просунулися на донецькому та запорізькому напрямках

ЗС України атакували і незначно просунулися на донецькому та запорізькому напрямках

07:11 05.06.2023
Окупанти за добу здійснили 14 ракетних і 40 авіаударів, Сили оборони ліквідували чотири крилаті ракети і шість БПЛА

Окупанти за добу здійснили 14 ракетних і 40 авіаударів, Сили оборони ліквідували чотири крилаті ракети і шість БПЛА

07:09 05.06.2023
За добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень

За добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень

07:04 05.06.2023
Українська авіація за добу 15 разів атакувала сили противника

Українська авіація за добу 15 разів атакувала сили противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Жодного метра української землі не можна залишати ворогу, бо кожен метр він використовує для терору

У критичній зоні на правому березі Дніпра опинилися 16 тисяч осіб - голова Херсонської ОВА

Каховська ГЕС повністю знищена і відновленню не підлягає - "Укргідроенерго"

Єрмак про підрив росіянами дамби Каховської ГЕС: Це екоцид

Мікрорайон Корабел Херсонської області знеструмлено і відключено від газопостачання з метою безпеки

ОСТАННЄ

Шмигаль: Руйнування Каховської ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави, світ має відреагувати діями

Евакуація жителів у мікрорайоні Корабел Херсона на автобусах проходить за планом - влада

Зеленський: Жодного метра української землі не можна залишати ворогу, бо кожен метр він використовує для терору

У критичній зоні на правому березі Дніпра опинилися 16 тисяч осіб - голова Херсонської ОВА

Каховська ГЕС повністю знищена і відновленню не підлягає - "Укргідроенерго"

Укрзалізниця допоможе евакуювати місцевих жителів із Херсона

Єрмак про підрив росіянами дамби Каховської ГЕС: Це екоцид

У Кривому Розі проводять екстрену нараду щодо водопостачання міста у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

ПІДРИВ РОСІЙСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ КАХОВСЬКОЇ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ МОЖЕ МАТИ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЗАЕС, АЛЕ СИТУАЦІЯ КОНТРОЛЬОВАНА - "ЕНЕРГОАТОМ"

Одну людину вбито, шестеро поранених у Донецькій області за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА