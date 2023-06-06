ЗС України за добу відбили понад 40 атак РФ

За минулу добу вівторка, 5 червня, ЗСУ відбили понад 40 атак окупантів, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повністю окупувати Луганську і Донецьку області, повідомили в Генштабі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За минулу добу відбулося 29 бойових зіткнень", - повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці у вівторок.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію - на її полігонах триває підготовка підрозділів ворога.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах

На лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

На бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку Іванівського, успіху не мав. Минулої доби, внаслідок злагоджених дій підрозділів сил оборони, безповоротні втрати ворога на лиманському та бахмутському напрямках становили понад 160 осіб, ще близько 230 окупантів дістали поранення. Втрати противника в озброєнні та військовій техніці становили 28 одиниць.

На авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу в напрямку населених пунктів Авдіївка, а також Північне та Невельське.

На мар'їнському напрямку українські захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. Орієнтовні втрати окупантів минулої доби лише на цьому напрямку становили близько 70 убитими та понад 100 пораненими. Також було знищено 17 одиниць ворожої техніки.

На шахтарському напрямку ворог вів наступальні дії в напрямку Новосілки, успіху не мав.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.