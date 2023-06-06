Авіація завдала по ворогу 19 авіаударів за добу, а також п’ять по ЗРК противника

Українська авіація за добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також 5 ударів по його зенітно-ракетних комплексах, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що минулої доби "було знищено 10 ворожих розвідувальних БпЛА та 6 ударних, різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях, а також ще чотири", - ідеться в ранковому зведенні у вівторок.