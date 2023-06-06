Внаслідок ворожої атаки в Деснянському районі впали уламки на проїжджу частину, пошкоджено лінії електропередач, тролейбусне сполучення та частково вибиті вікна магазину

За попередньою інформацією внаслідок нічної атаки російських окупантів у Деснянському районі Києва впали уламки на проїжджу частину, пошкоджено лінії електропередач, тролейбусне сполучення, а також вибито вікна магазину, наразі інформація за постраждалих відсутня, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Деснянський р-н. вул. Падіння уламків на проїжджу частину, пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Інформація щодо потерпілих поки відсутня. Дані уточнюються", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі КДВА в ніч на вівторок.