Події

21:05 05.06.2023

Україна має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ - глава МЗС

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Україна має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ - глава МЗС

Україна має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти РФ, і ця операція принесе країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як зазначив міністр в інтерв'ю агентству Reuters, Україна вже декілька місяців готується до атаки для повернення окупованих РФ територій із використанням танків, бронемашин і артилерії, наданих західними союзниками.

На запитання про те, чи розпочався контрнаступ, Кулеба не відповів, але наголосив, що найголовніше - "не те, коли він розпочався, а те, щоб він закінчився перемогою українців".

"Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Тому найкращий спосіб гарантувати безпеку в регіоні - прийти до того моменту, коли Україна стане членом НАТО", - сказав він.

Теги: #зброя #контрнаступ

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