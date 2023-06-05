Суд ЄС визнав польську судову реформу такою, що порушує європейське право, у Варшаві відкидають рішення суду

Суд Європейського союзу заявив у понеділок, що польська судова реформа 2019 року порушує союзне законодавство.

"Дійсно, здійснюючи свою відповідальність за організацію правосуддя, держави-члени повинні дотримуватися зобов'язань, що випливають із законодавства союзу. Вони також повинні подбати про те, щоб уникати будь-якого відступу щодо цінності, яку являє собою верховенство закону, і свого законодавства з точки зору організації правосуддя, утримуючись від ухвалення правил, які підірвали б незалежність суддів", - ідеться у висновку суду.

У ньому, зокрема, також зазначено, що заходи, вжиті польськими законодавцями, "несумісні з гарантіями доступу до незалежного та неупередженого суду".

Французька Le Figaro повідомляє, що Єврокомісія (ЄК), яка висунула позов у зв'язку з польською реформою 2019 року, "негайно привітала" рішення суду.

"Після сьогоднішнього рішення польський закон про судову владу має бути відповідним чином адаптований", - прокоментував висновки суду член ЄК з питань юстиції Дідьє Рейндерс, слова якого цитує Le Figaro. Єврокомісар наголосив, що постанова суду ЄС "остаточно вирішує питання", і закликав польську владу повністю її виконати.

2021 року суд ЄС засудив Польщу до штрафу в розмірі одного мільйона євро на день, щоб зупинити діяльність дисциплінарної палати Верховного суду, одного з найбільш спірних елементів у реформі польської судової системи. Сума цих штрафів на сьогодні перевищила 550 млн євро, що підтвердив у понеділок на брифінгу в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Польща завжди відмовлялася платити цей штраф, але Брюссель вилучав частину коштів із призначеного Польщі фінансування за фондами згуртування. Останнє рішення суду ЄС скасовує фінансову санкцію з 5 червня, але Варшава все ще має виплатити належні суми за минулі періоди, повідомляє Le Figaro.

Заступник міністра юстиції Польщі Себастьян Калета обвинуватив суд ЄС у перевищенні повноважень і назвав фарсом постанову щодо польської судової реформи 2019 року, передають у понеділок європейські ЗМІ.

"Хоча ЄС не має компетенції оцінювати організацію судової системи (...), суд ЄС дійшов висновку, що саме польську судову систему він оцінювати може", - написав він у твіттері.

"Це фарс і черговий доказ того, що жодні компроміси з боку ЄС не будуть ними дотримуватися", - додав Калета.