Події

20:38 05.06.2023

Суд засудив до семи років позбавлення волі винуватця ДТП, що призвела до загибелі одного й травмування ще двох військових

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Суд засудив до семи років позбавлення волі винуватця ДТП, що призвела до загибелі одного й травмування ще двох військових

У Хмельницькій області до семи років тюремного ув'язнення засуджено водія вантажівки, який на блокпосту на смерть збив військового тероборони, ще двох травмував, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав жителя Києва винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть одного потерпілого та тілесні ушкодження середньої тяжкості двом іншим (ч. 3 ст. 286-1 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, встановлено, що рівень алкоголю в крові засудженого перевищував норму в 16 разів. Водія засуджено до семи років позбавлення волі з позбавленням права протягом шести років керувати транспортними засобами.

"Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року водій вантажного автомобіля DAF не зупинився перед стаціонарним блокпостом територіальної оборони поблизу с. Давидківці. Він не зменшив швидкість руху та допустив зіткнення з іншим автомобілем й бетонною огорожею контрольного пункту, за якою перебували військові. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один військовослужбовець тероборони від отриманих травм загинув на місці, ще двоє були травмовані", - повідомляють в Офісі генпрокурора подробиці події.

До вироку суду чоловік перебував під вартою. Судове рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку.

 

Теги: #дтп #суд #загибель #військовий

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