Міноборони України про те, що відбувається в Білгородській області РФ: Ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозовано

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи події в Білгородській області РФ, зазначила, що ускладнення там внутрішньо-політичної ситуації є прогнозованим, і воно посилюватиметься, оскільки росіяни продовжують вести війну.

"Ми вже говорили, що в РФ ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозоване. Не може суспільство так довго приймати те, що відбувається, або так довго мовчати. Це не може влаштовувати, як я сподіваюся, більшу частину росіян, тому що ця війна руйнує не тільки Україну, а й РФ. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається. Зрозуміло, що ситуація буде ускладнюватися, оскільки росіяни не полишають своїх планів воювати тут, а відповідно, вони ускладнюють ситуацію у своїй країні", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Як повідомлялося, 1 червня Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" заявили про те, що перебувають на українсько-російському кордоні і мають намір просуватися на територію РФ.

22 травня стало відомо, що легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" проводять операцію в Білгородській області РФ. 24 травня вони заявили, що операція в Грайворонському районі Білгородської області РФ пройшла успішно, і її мети було досягнуто.