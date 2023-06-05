На бахмутському напрямку українські сили рухаються вперед - Сирський

На бахмутському напрямку Сили оборони України рухаються вперед, знищення ворога триває, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Знищення ворога триває, Сили оборони рухаються вперед. Дістаємо їх на землі та з повітря. Слава героям України", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що епіцентром бойових дій залишається бахмутський напрямок. "Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції", - написала вона в телеграм-каналі.