Події

18:02 05.06.2023

На бахмутському напрямку українські сили рухаються вперед - Сирський

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На бахмутському напрямку українські сили рухаються вперед - Сирський

На бахмутському напрямку Сили оборони України рухаються вперед, знищення ворога триває, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Знищення ворога триває, Сили оборони рухаються вперед. Дістаємо їх на землі та з повітря. Слава героям України", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що епіцентром бойових дій залишається бахмутський напрямок. "Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції", - написала вона в телеграм-каналі.

 

Теги: #зсу #бахмут #сирський

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