Німеччина визначиться з винищувачами для України протягом двох тижнів - Пісторіус

Німецький уряд може переглянути свою позицію з питання можливого постачання Україні сучасних західних винищувачів, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

"Ми якраз перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо та можемо зробити. І думаю, ми визначимося в найближчі два тижні", - сказав він в інтерв'ю DW у понеділок в Індонезії.

Водночас міністр відкинув можливість отримання Києвом далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі. "Наразі ні. І ми справді не думаємо робити цього", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. При цьому міністр запевнив, що "абсолютно довіряє українським партнерам".

Міністр також наголосив, що під час поїздки країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та переговорів із представниками їхньої влади він наполягає на недоцільності вимог негайного припинення війни, оскільки це означатиме успіх Росії.

"Україна - суверенна держава, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів або чогось іще. Це не залежить від нас", - наголосив Пісторіус і додав, що йому вдається переконувати в цьому партнерів Німеччини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.