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12:55 05.06.2023

Половина перевірених укриттів у Києві були закриті на момент перевірки, більшість інших у неналежному стані - прокуратура

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Половина перевірених укриттів у Києві були закриті на момент перевірки, більшість інших у неналежному стані - прокуратура

Балансоутримувачів укриттів у Києві влаштовував неналежний стан укриттів до звернення органів прокуратури, результати розслідування за фактом заволодіння коштами, виділеними на ремонт таких об'єктів, будуть оприлюднені вже цього тижня, наголошують у Київській міській прокуратурі.

"У зв'язку з трагічними подіями, що сталися 1 червня, поліція спільно з прокуратурою провела ще 24 огляди укриттів Києва. Половина з них була закрита на момент проведення огляду, більшість інших перебували в неналежному стані", - розповіла прессекретар міськпрокуратури Надія Максимець в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За її словами, перебування людей у таких укриттях під час повітряної тривоги фактично неможливе.

"Серед найгірших об'єктів: Київська міська лікарня №4, поліклініка на проспекті Червоної Калини, укриття в житлових будинках на проспекті Соборності, Харківському шосе", - уточнила Максимець.

Вона зазначила, що протягом 2022-2023 років Київська міська прокуратура разом із окружними прокуратурами заявила 28 позовів до балансоутримувачів укриттів із вимогою привести ці споруди до належного стану.

"Станом на зараз за позовами прокуратури п'ять укриттів приведені в належний стан, що підтверджується перевірками ДСНС", - додала речниця прокуратури.

"Балансоутримувачів до звернення прокуратури взагалі влаштовував стан укриттів, які перебувають на їхньому балансі", - наголосила вона.

Загалом, як зауважила Максимець, трагічні події активізували роботу з огляду укриттів.

"Перші результати розслідування, які підтверджують заподіяні збитки, ми оприлюднимо вже цього тижня", - повідомила речниця прокуратури.

Як повідомлялося, прокуратура спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції розслідують факти неправомірних дій посадових осіб органів місцевого самоврядування та підрядників, які заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонт укриттів у Києві (ст.ст. 191, 366 КК України).

Згідно з даними Київської міської державної адміністрації, у 2022-2023 рр. з міського бюджету було виділено 1,2 млрд грн на облаштування укриттів.

У ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет "Іскандер". Унаслідок цієї атаки загинули троє людей, серед них дитина. Це сталося в момент, коли вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили.

За клопотанням Деснянської окружної прокуратури м. Києва суд призначив трьом посадовцям, затриманим через недопуск громадян до укриття, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, охоронцю медзакладу - у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи.

Теги: #прокуратура #укриття #перевірка

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