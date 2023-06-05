Українська авіація за добу 15 разів атакувала сили противника

Авіація сил оборони за добу 15 разів ударила по місцях зосередження противника, знищено 6 розвідувальних БПЛА, 3 пункти управління, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси і 4 станції радіоелектронної боротьби противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в понеділок.

"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА", - зазначається в повідомленні.

Також, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння і військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси і 4 станції радіоелектронної боротьби противника.