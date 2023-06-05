У Херсонській області окупанти погрожують депортацією громадянам, які відмовляються від паспортів РФ - ОК "Південь"

У Херсонській області росіяни проводять облави і перевіряють документи, місцевим жителям погрожують примусовою депортацією, якщо вони протягом двох місяців не оформлять паспорти РФ, повідомляє речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Росіяни проводять обшуки на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Співробітники ФСБ (Федеральної служби безпеки - ІФ-У) РФ, як зазначає національний опір, обшукують приватні будинки і перевіряють документи у місцевих жителів, сподіваючись знайти представників українського підпілля. Під час цих заходів у населених пунктах вимикають мобільний зв'язок", - написав він у Телеграм-каналі в неділю.

Назаров інформував, що в разі відсутності "паспорта РФ" окупанти погрожують конфіскацією майна і примусовою депортацією, якщо протягом 60 діб цей "документ" не буде оформлено.



