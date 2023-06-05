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00:50 05.06.2023

У Німеччині внаслідок пожежі в гуртожитку для українських біженців загинула дитина, 10 осіб госпіталізовано - ЗМІ

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У Німеччині внаслідок пожежі в гуртожитку для українських біженців загинула дитина, 10 осіб госпіталізовано - ЗМІ


 У Німеччині, у східній землі Тюрингія, під час пожежі в гуртожитку для українських біженців загинула 9-річна дитина, 10 осіб госпіталізовано, повідомляє видання DW.

"Десять осіб госпіталізовано. Деякі з них надихалися димом, а одна людина зламала ногу, повідомляють місцеві ЗМІ. Повідомляється про зникнення 9-річного хлопчика з України. Влада заявила, що потрібна судово-медична експертиза, щоб визначити, чи є тіло, знайдене всередині будівлі, зниклим хлопчиком. Поліція очікує результатів розтину не раніше понеділка", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що врятованих пожежниками мешканців притулку доправили в інший центр приймання біженців у сусідньому Хермсдорфі. Їх супроводжували співробітники поліції та перекладачі.

"Пожежа спалахнула... в Апольді, у східній землі Тюрингія, повідомила поліція. За даними районної адміністрації, у притулку для біженців було зареєстровано 245 осіб, наразі він непридатний для проживання. Поліція заявила, що причина пожежі незрозуміла, а кримінальне розслідування ведеться "повним ходом", - йдеться в повідомленні.

Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що "наші консули від самого ранку на контакті з громадянами України, які проживають у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також із німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на більш детальну інформацію".

 

 

Теги: #україна #пожежа #німеччина #біженці

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