SpaceX вивела на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у неділю успішно вивела на орбіту чергову партію з 22 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення 22 супутників Starlink підтверджено", - ідеться в повідомленні.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 08:20 за часом Східного узбережжя США (о 15:20 за Києвом).

Він став 88-м за рахунком запуском інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і 19-м із початку поточного року. З урахуванням нинішнього запуску SpaceX вивела на орбіту вже понад 4,5 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 4,2 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

Водночас перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовували для запусків уже втретє, приблизно за дев'ять хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions, що перебувала в Атлантиці.