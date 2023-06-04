Сили оборони відбили 23 атаки окупантів на сході України за добу

Російські окупанти здійснили 23 атаки за минулу добу в Луганській і Донецькій областях на сході України, але всі вони були відбиті підрозділами сил оборони, повідомляють в оперативній інформації про вторгнення РФ станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Куп'янському напрямку упродовж дня противник вів безрезультатні наступальні дії біля Новоселівського Луганської області... На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області... На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Іванівського, але успіху не мав... На Мар'їнському напрямку противник вів наступальні дії в районі міста Мар'їнка, але наші захисники відбили всі 16 атак противника", - ідеться у зведенні.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не здійснював, на запорізькому та херсонському продовжує вести оборонні дії.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах і зробив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.