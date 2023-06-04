Окупанти завдали 7 ракетних і 25 авіаударів по Україні

Російські окупанти за добу завдали сім ракетних і 25 авіаційних ударів по території України, а також здійснили близько 20 ударів реактивними системами залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"На жаль, є жертви серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, іншу цивільну й адміністративну інфраструктуру, - повідомляється в оперативній інформації про вторгнення РФ станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також уночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні дрони "Шахед-136/131". 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 безпілотників "Шахед-136/131" були знищені силами та засобами повітряного командування у взаємодії з протиповітряною обороною та іншими складовими сил оборони України.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли 79 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міст Вовчанськ Харківської області, Гуляйполе Запорізької області, Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, а також міста Херсон.

На слобожанському напрямку противник завдав ракетного удару поблизу Вовчанська та авіаційних ударів у районах населених пунктів Івашки, Огірцеве та Гатище Харківської області. Окупанти також завдали авіаударів біля Авдіївки та Мар'їнки, на бахмутському напрямку - у Васютинського, Торецька та Сєверного Донецької області, а на херсонському напрямку - у районах Берислава та Веселого Херсонської області.

"Імовірність нанесення ракетно-авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися високою", - наголошують у Генштабі.