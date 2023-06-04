Події

19:03 04.06.2023

Сили оборони завдали удару по позиціях ворога в Харківській області, куди прибули новобранці, близько 100 окупантів знешкоджено

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Сили оборони завдали удару по позиціях ворога в Харківській області, куди прибули новобранці, близько 100 окупантів знешкоджено

Авіація сил оборони за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації про вторгнення РФ станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські захисники також знищили один ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат.

Підрозділи ракетних військ та артилерії впродовж доби вразили два райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, їхній склад боєприпасів, два зенітно-ракетні комплекси та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Також повідомляється про знищення великої кількості окупантів-новобранців у Харківській області. "Встановлено, що до одного з підрозділів російських окупаційних військ, які діють на тимчасово захопленій території Харківської області, впродовж тижня для посилення прибув особовий склад із числа колишніх засуджених громадян РФ у кількості близько 500 осіб. Після нанесення вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника близько 100 осіб з числа новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня тяжкості, зокрема, й не сумісних із життям. Також після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції", - розповіли в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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