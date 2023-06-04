У Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються 12 російських кораблів, ракетоносії через шторм заведені в пункти базування - ОК "Південь"

ВМС РФ у зв'язку зі штормом, що посилився в Чорному морі, ще опівночі завели ракетоносії в пункти базування, на чергуванні залишаються 12 кораблів противника, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У Чорному та Азовському морях посилився шторм. Ракетоносії ще опівночі заведені в пункти базування, на чергуванні залишається 12 кораблів", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у Фейсбук у неділю.

Як наголошується в повідомленні, "ворог маневрує, вишукуючи безпечні місця дислокації, продовжує облаштування рубежів оборони та не припиняє обстрілів протилежних берегів Дніпра та Дніпро-Бузького лиману".

Вночі під час ракетної атаки в зоні відповідальності ОК "Південь" знищено 3 крилаті ракети типу Х-101/555, що були спрямовані на Кіровоградщину та Дніпропетровщину. Українською авіацією завдано удару по черговому сектору зосередження живої сили ворога в Каховському районі. "Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 7 рашистів, 3 безпілотних розвідників різного типу, 3 переобладнаних, віджатих у місцевих цивільних човни, 2 автомобілі", - наводяться подробиці в повідомленні ОК "Південь".