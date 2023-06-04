Прокуратура продовжує справу за фактом загибелі 2-річної дитини та поранення 22 осіб унаслідок обстрілу в Дніпропетровській області
Дніпропетровська обласна прокуратура продовжує справу за фактом загибелі 2-річної дитини та поранення 22 осіб унаслідок ракетної атаки по передмістю м. Дніпро, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.
Слідство встановило, що ввечері 3 червня окупанти завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району.
Ворожа ракета влучила між двома двоповерховими житловими будинками.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілів.
Розслідування триває.
Як повідомлялося, уночі з-під завалів зруйнованого будинку внаслідок російської атаки в Дніпрі рятувальники дістали тіло дворічної дитини, а загальна кількість поранених збільшилася до 22 осіб, кількість постраждалих дітей без зміни - 5 осіб, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.