Прокуратура продовжує справу за фактом загибелі 2-річної дитини та поранення 22 осіб унаслідок обстрілу в Дніпропетровській області

Дніпропетровська обласна прокуратура продовжує справу за фактом загибелі 2-річної дитини та поранення 22 осіб унаслідок ракетної атаки по передмістю м. Дніпро, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Слідство встановило, що ввечері 3 червня окупанти завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району.

Ворожа ракета влучила між двома двоповерховими житловими будинками.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілів.

Розслідування триває.

Як повідомлялося, уночі з-під завалів зруйнованого будинку внаслідок російської атаки в Дніпрі рятувальники дістали тіло дворічної дитини, а загальна кількість поранених збільшилася до 22 осіб, кількість постраждалих дітей без зміни - 5 осіб, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.