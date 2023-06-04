Події

11:04 04.06.2023

У Києві від початку повномасштабної агресії Росії загинули 7 дітей

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Від початку повномасштабного російського вторгнення в Києві від ворожих обстрілів загинуло 7 дітей, повідомила заступник голови Київської міської державно адміністрації (КМДА) Марина Хонда.

"7 дітей загинули в Києві від ворожих обстрілів із початку повномасштабної війни. Сьогодні – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Вони ніколи не почують перший дзвоник у школі, не скажуть батькам, як сильно їх люблять, не обіймуть своїх рідних, не закінчать школу, не зустрінуть своє перше кохання, не одягнуть весільну сукню чи костюм, не стануть видатними винахідниками, науковцями, артистами чи спортсменами в нашій вільній та незалежній Україні", - написала вона на своїй сторінці у Facebook у неділю.

Як зазначила Хонда, увесь світ має знати, що "Росія цинічно вбила 485 українських дітей, десятки тисяч дітей депортувала і продовжує це робити. На превеликий жаль, щодня кількість постраждалих дітей збільшується... Ці злочини не мають терміну давності, тож ворог обов’язково понесе відповідальність за кожну скалічену українську долю!

 

Теги: #київ #діти #війна

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