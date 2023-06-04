Дві ворожі крилаті ракети влучили в аеродром поблизу Кропивницького

Дві з шести ворожих крилатих ракет влучили в аеродром поблизу Кропивницького, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Із шести ракет чотири знищило ППО, а дві, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я зі зрозумілих причин не буду говорити", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону.

Також, за його словами, під час нічної атаки росіян дрони влучили в об'єкти інфраструктури в Сумській області.

"5 ударних дронів... Це з району аеродрому Сеща з північного напрямку. Атакували вони Сумську область. Там є уражені об'єкти інфраструктури, про це, можливо, більше повідомлять місцеві", - заявив речник.

Як повідомлялося, українська протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України ліквідувала 4 крилаті ракети і 3 ударні "шахеди", випущені з Брянської області, повідомляють у ЗС ЗСУ.