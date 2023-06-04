За минулу добу відбулося 23 бойових зіткнення з ворогом

За минулу добу відбулося 23 бойових зіткнення з ворогом, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гатище Харківська область. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч, Гай, Дмитрівка Чернігівської області; Атинське, Безсалівка, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаударів у районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного - Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області та Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівка та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Слов’янськ, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Нью-Йорк та Шевченко Донецької області.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 11 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Водночас, ворог продовжує знищувати наші міста і села, завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка та Янтарне Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів, поряд з лінією бойового зіткнення, зокрема, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське, Лук’янівське та Комишуваха Запорізької області, а також Золота Балка, Зміївка, Берислав, Бургунка, Іванівка, Дачі, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.