Зеленський подякував у відеозверненні конкретним солдатам, які відзначилися

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в суботу подякував конкретним солдатам, які відзначилися.

"Майже щовечора в таких зверненнях я дякую нашим воїнам - конкретним підрозділам, конкретним бригадам, які відзначилися на передовій або в захисті нашого неба за добу або за тиждень. А сьогодні - більш персональна подяка, конкретним воїнам. Маємо пам'ятати всі, що наша оборона, наші активні дії і незалежність України - це не щось абстрактне. Це дуже конкретні люди, конкретні дії конкретних героїв, завдяки яким Україна є і Україна буде", - сказав він.

"Дякую всім, хто в бою заради України! Дякую всім, хто на бойових постах і на бойових завданнях! Дякую всім, хто постійно тренує наших воїнів, і всім, хто лікує наших героїв після поранень!", - сказав Зеленський.

Він попросив усіх: "не забувайте дякувати персонально нашим воїнам. Тим, кого ви знаєте особисто. Тим, на кого ви, можливо, просто підписані в соцмережах. Тим, про кого ви просто чули і можете розповісти іншим українцям, нашим людям".

"Подяка завжди важлива, і важливо чути, що тобі вдячні, коли ти так воюєш заради свого народу", - сказав президент.