Події

07:08 04.06.2023

Зеленський відреагував на ворожу атаку по Дніпру: Росіяни понесуть відповідальність за все

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Зеленський відреагував на ворожу атаку по Дніпру: Росіяни понесуть відповідальність за все

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку російських окупантів по Дніпру в суботу.

"Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють", - написав він у телеграм-каналі.

"Вкотре Росія доводить, що є країною - спонсором тероризму. За все вчинене проти нашої держави і людей росіяни понесуть відповідальність", - наголосив президент.

Як повідомлялося, шестеро людей постраждали внаслідок вибуху в одній із громад Дніпропетровської області, серед них дитина, усіх госпіталізовано, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

 

 

 

Теги: #дніпро #реакція #зеленський

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