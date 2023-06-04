Рятувальники ліквідували загоряння в одному з житлових будинків Харківської області, постраждалих немає

Рятувальники ліквідували загоряння в одному з житлових будинків Харківської області, з палаючої будівлі вивели 10 осіб, троє з яких діти, постраждалих немає, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа сталася в житловому секторі смт Слобожанське Харківської області.

Рятувальники встановили, що в п'ятиповерховому житловому будинку з усіх віконних прорізів і під'їзду йде густий дим, полум'ям охоплено перший поверх, вогонь піднімається на верхні поверхи.

Зазначається, що з палаючої будівлі вивели 10 осіб, з яких 3 дитини. Постраждалих немає.

Пожежу локалізували о 10:33, остаточно ліквідували об 11:02 у суботу.

На місці події працювали 5 рятувальників ДСНС Луганської області із залученням 1 од. техніки.