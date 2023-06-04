Події

06:55 04.06.2023

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Полтавській області

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Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Полтавській області

У Полтавській області в суботу сталася смертельна ДТП, правоохоронці встановлюють обставини події, повідомив відділ комунікації поліції області.

"Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, у якій загинуло четверо людей, ще двоє - травмовані. За попередньою інформацією слідства, сталося зіткнення автомобіля Subaru, під керуванням 40-річного водія та автомобіля Renault, під керуванням 20-річного водія", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася 3 червня близько 16:20, неподалік с. Петрівка, на автодорозі Полтава-Диканька.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля "Subaru", а також три пасажири: 13-річний хлопчик, 41-річна та 73-річна жінки.

"Ще одна пасажирка, 11-річна дівчинка, доставлена до лікарняного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Крім того, тілесні ушкодження також отримав водій автомобіля Renault, якого також доставлено до лікарняного закладу для надання йому допомоги", - зазначили в поліції.

На місці події працюють правоохоронці. З'ясовують причини та обставини ДТП.

 

 

 

Теги: #дтп #полтавська_область #обставини

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