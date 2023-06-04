Події

02:40 04.06.2023

На Трійцю на Донеччині будуть додаткові обмеження

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Під час святкування Трійці на території Донецької області діятимуть додаткові обмеження, повідомляє прес-служба Краматорської міської ради у телеграмі.

"Під час святкування Дня святої Трійці, щоб уникнути скупчення населення під час проведення богослужінь та релігійних обрядів у культових будівлях релігійних організацій та на прилеглій території, на території Донецької області діятимуть додаткові тимчасові обмеження", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, їхня мета – забезпечення громадської безпеки та порядку під час святкування Трійці у неділю, а також зберегти життя та здоров'я цивільного населення на території Донецької області.

Відповідні інстанції вживатимуть додаткових заходів щодо недопущення перебування громадян у період дії комендантської години у культових будівлях релігійних організацій та на прилеглій території під час святкування Трійці.

Теги: #україна #безпека #донецька #трійця

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