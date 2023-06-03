Кабмін звільнив благодійну закупівлю дронів та їх складових від податку

Уряд включив БПЛА (дрони) та їх складові до переліку товарів, сума благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб.

Відповідні правки до постанови Кабміну №112 від лютого 2016 року внесено постановою №550 від 2 червня та опубліковано на сайті уряду.

Серед складових для БПЛА, зокрема, апаратура зв'язку, цифрові камери, парашути, батареї та акумулятори, двигуни.

Крім того, податкові пільги розширено на ремонт і технічне обслуговування БПЛА.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко після дискусії про оподаткування волонтерів, що загострилася минулого тижня, назвав цей крок першим із-поміж можливих із боку Кабміну, а також анонсував призначення урядом уповноваженого представника, який забезпечуватиме як постійну комунікацію, так і розв'язання проблемних питань, що постійно виникають у волонтерському середовищі.