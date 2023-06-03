Події

19:25 03.06.2023

У Генічеську Херсонської області окупанти утримують українців із проукраїнською позицією, а в Скадовську облаштували госпіталь у дитсадку

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У Генічеську Херсонської області окупанти утримують українців із проукраїнською позицією, а в Скадовську облаштували госпіталь у дитсадку

У Генічеську Херсонської області окупанти в підвалах утримують українців із проукраїнською позицією, а в Скадовську облаштували польовий госпіталь у дитячому садку для лікування поранених російських військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомляється, російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.

Зокрема, у Генічеську Херсонської області в підвалах будівлі колишньої податкової інспекції примусово утримуються громадяни України з проукраїнською позицією.

Водночас окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Так, у населеному пункті Скадовськ Херсонської області на території дитячого садочка загарбники облаштували польовий госпіталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів із пораненнями різного ступеня тяжкості.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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