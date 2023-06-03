ЗС України відбили всі ворожі атаки в Донецькій і Луганській областях

Збройні сили України протягом доби відбили всі ворожі атаки в Донецькій і Луганській областях, де противник продовжує зосереджувати основні зусилля для повної окупації, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 16 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Як повідомляється, ворог Завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч, Гай Чернігівської області; Атинське, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На куп'янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Також на лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки на Луганщині та Спірного на Донеччині. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Білогорівки та Сіверська. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник також вів безуспішні наступальні дії біля Іванівського. Завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони н.п. Васюківка, Оріхове-Василівка, Часів Яр, Слов'янськ, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Нью-Йорк і Шевченко Донецької області.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не здійснював.

Завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів н.п. Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку противник вів наступальні дії в районі міста Мар'їнка, проте українські захисники відбили всі 9 атак противника. Також були безуспішні наступальні дії в Олександрівці Донецької області. Водночас ворог продовжує знищувати українські міста та села, завдав авіаційного удару по Мар'їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максиміліанівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка та Бурштинове Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Пречистівки Донецької області. Здійснив обстріли н.п. поруч із лінією бойового зіткнення, зокрема: Вугледара, Пречистівки та Новоукраїнки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів у районах Полтавки та Гуляйполя Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське, Лук’янівське та Комишуваха Запорізької області, а також Золота Балка, Зміївка, Берислав, Бургунка, Іванівка, Дачі, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.