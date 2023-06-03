Українські ракетні війська та артилерія на таврійському напрямку за добу знищили 41 одиницю військової техніки противника

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 997 вогневих завдань, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Втрати ворога вбитими і пораненими склали більше роти. Було знищено та пошкоджено 41 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 8 танків, БТР, БМП, ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 одиниці РЕБ "Поле-21", РЕБ "Силок-01", 2 ЗРК "ТОР", 3 ЗРК "БУК", БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан - 10", БпЛА "Ланцет", БМ-21 "Град", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Крім того, було знищено 3 склади з боєприпасами ворога.